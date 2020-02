Familiares visitan a los rugbiers detenidos en la cárcel de Dolores, Canal 26

Tras ser los principales acusados de la muerte de Fernando Báez Sosa, los rugbiers pasan sus días en la cárcel de Dolores.

Este jueves, los padres de los detenidos volvieron a visitarlos para entre otras cosas llevarles comida y ropa limpia.

Los diez acusados atraviesan su primera semana en la celda de la alcaidía del penal de esa dependencia y hoy por la tarde, se realizó el turno semanal de visita que el Servicio Penitenciario Bonaerense reservó en el penal para las familias de los diez acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa.

Los detenidos permanecen desde el miércoles pasado en la celda de la alcaidía del penal, acondicionada con camas cucheta y un inodoro para compartir.

Según trascendió en las últimas horas, algunos se quejan en el penal, hablan de supuestos privilegios: “Están en un pabellón de refugiados", gritaban dos chicas desde la calle el miércoles pasado.Además, trascendió que le habrían dicho a un guardia: "Yo te pago el sueldo".

Lo cierto es que el SPB, responsable de la seguridad de los detenidos, no puede correr riesgos en un caso de alto perfil mediático: el aislamiento en la celda de alcaidía, ubicada en la planta de la cárcel entre dos pabellones evangélicos, es casi total.

No se cruzan con otros presos, ni siquiera cuando atraviesan el penal para bañarse en las duchas.