Controles por la epidemia en el crucero.

Un argentino que está varado en el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama, Japón, contrajo coronavirus, transformándose en el primer latino en tener esta enfermedad que en China se ya cobró 636 vidas, con 31.161 pacientes contagiados.





Uno de los ocho argentinos que está en el crucero en Japón tiene coronavirus, según informó la agencia local Kyodo News.





En el crucero el número de infectados se elevó a 61, sumándose en las últimas 24 horas 21 japoneses, 8 estadounidenses, 5 australianos, 5 canadienses, un argentino y un británico.





Hasta ahora en China hay confirmadas 636 muertes por el coronavirus, con más de 31 mil infectados.

El ministro de Salud dijo que se someterá a tests adicionales a personas vulnerables a bordo, como los ancianos, y a aquellos que estuvieron en contacto con los nuevos casos positivos. No dio ninguna una cifra.

Pánico por la epidemia de Coronavirus. (Reuters).

El Diamond Princess atracó el jueves en Yokohama para una cuarentena que podría durar hasta el 19 de febrero.

Veinte personas ya habían dado positivo. Fueron evacuadas del barco y una de ellas está grave.

Un pasajero argentino contrajo la enfermedad. (Canal 26).