Espionaje de la economía: acusan al gigante asiático.

China es responsable del 80% de los casos de espionaje económico que llegaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos, según informó la institución en su cuenta oficial de Twitter. El gigante asiático está involucrado en el 60% de todos los casos de robo de secretos industriales a nivel federal en el país norteamericano, una actividad ilegal que le cuesta cerca de 600.000 millones de dólares cada año año a la primera economía global.

En una conferencia de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que el liderazgo de China en la tecnología 5G es parte de su estrategia para ser la “superpotencia tecnológica dominante”, basándose en ideas innovadoras que no le pertenecen a un “sistema totalitario que reprime la innovación”.

Los datos estuvieron recopilados por el China Initiative (Iniciativa China), un programa creado en noviembre de 2018 por el Departamento de Justicia y que tiene como finalidad identificar y judicializar casos de espionaje económico, robo de propiedad intelectual y secretos industriales, hackeos y otro crímenes económico para así proteger infraestructura crítica del país de ataques extranjeros y dar lucha contra campañas de influencia sobre la población estadounidense, de acuerdo a documentos oficiales.

Su creación se dio en coincidencia con el comienzo de la llamada “guerra comercial” y es una respuesta a las prácticas ilegales y las agresiones económicas de China hacia Estados Unidos, señala el Departamento de Justicia en un tuit. La puesta en conocimiento de estos datos tuvo lugar en el mismo día y a la misma hora en la que el programa China Initiative realizaba una conferencia en el Center for Strategic and International Studies (CSIS), un influyente think tank en Washington D.C., que tuvo la participación Barr, fiscal general y director del Departamento de Justicia.

“El sistema totalitario de China suprime la innovación. Las ideas innovadoras surgen de sociedades libres como la nuestra, que desde hace tiempo lideran el desarrollo tecnológico”, consideró Barr, para luego asegurar que el espionaje económicon y el robo de propiedad intelectual le cuestan a la economía de Estados Unidos unos 600.000 millones de dólares al año.

Fiscal general de Estados Unidos, William Barr. (Reuters).

También advirtió sobre el liderazgo actual de China en el terreno de la tecnología 5G. “Si China domina en soledad el 5G, podrá dominar las oportunidades que surgirán de una sorprendente gama de tecnologías dependientes y entrelazadas con la plataforma”, consideró.

Estas nuevas oportunidades, dijo Barr, podrían generar riquezas en torno a los 23 billones de dólares para 2025, y China ha capturado hasta el momento el 40% del mercado del 5G.