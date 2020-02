Violento accidente y peligro de derrumbe del edificio. (Canal 26).

El hecho sucedió poco antes de las 11.30 de este jueves en el cruce de la avenida Juan de Garay y la calle 24 de Noviembre, en el barrio de Parque Patricios, Capital Federal, donde chocaron un colectivo de la línea 31 y un camión con semiremolque.

El colectivo iba lleno de pasajeros y el camión, luego del impacto, se incrustó dentro de un local comercial de venta de toldos. Lo curioso es que casi un día después del accidente, el camión sigue incrustado en el lugar.

Según versiones, el hecho de no haber retirado el camión estaría relacionado con el peligro real de derrumbe.

Este viernes, Canal 26 estuvo en el lugar de los hechos como único medio presente.

Canal 26 en el lugar del choque.

Como consecuencia del choque, 16 personas sufrieron politraumatismos de consideración, de las cuales 9 fueron trasladadas en ambulancias del SAME al hospital Ramos Mejía.

En el lugar trabajaron personal de Bomberos y Policía de la Ciudad junto al SAME, en tanto ambas calzadas se encuentran reducidas mientras se realizan las tareas de peritaje y apuntalamiento del local.