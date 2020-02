Habló Fernando Burlando. (Canal 26).

El abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, pedirá a la Justicia de Villa Gesell una serie de pericias, entre ellas psicológicas y psiquátricas a los 10 acusados, para poder sostener el agravante de "homicidio por placer".

"Existen antecedentes de que graban (las peleas) y luego se regocijan y las suben a las redes sociales. Me parece que habla de ese placer, de ese gusto, de esa deformación moral de esta gente, que los hace asesinos diferentes", expresó Burlando.

"Vamos a recibir todas la diligencias que se han realizado con los teléfonos de los detenidos, una copia, es mucha la información y entre ella el video del que tanto se habló en la semana", detalló.

Burlando consideró "factible" que desde la fiscalía "ya estén preparando un pedido (de procesamiento) al juez de garantías", mientras que ellos, como querellantes, ya tienen listo el suyo para con los 10 detenidos.

Finalmente, el abogado sostuvo que los rugbiers "ejecutaron la matanza por placer".