Tiempo antes de la detención los rugbiers, acusado por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Pablo Ventura tenía su propia opinión sobre los diez detenidos: Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19) y Blas Sinalli (18).

Las actitudes de todos ellos ya las había sufrido. Ventura era víctima de bullying y lo tenían “de punto”. Todo esto era bien sabido, por mucha gente en la ciudad de Zárate.

“Estos pibes armaban quilombo a la noche”, decía Ventura. Se hablaba de “noches de ir a pudrirla” a la disco Apsara, de moda en la ciudad. “Aparecía un problema por una chica y ya empezaba. No es por el alcohol. No me parece. A veces ni siquiera tomaban”, agregaban. Y aún con los diez rugbiers del club Arsenal Zárate en prisión, se negaban a revelar su

identidad. Así era el miedo que generaban.

A Pablo Ventura “lo deliraban”, dijo uno de sus amigos. Ahora, muchas cosas salen a la luz y se pueden saber, tras la filtración en el expediente de los chats de Ventura.

El viernes 17 de enero Pablo habló por Whatsapp con su amigo Francisco. Una conversación normal donde Ventura le propone a su amigo juntarse por la tarde o la noche. Este le dice: “Mi mamá mañana y el domingo labura, por eso cenamos nosotros”. Esa noche cena con su padre en la parrilla La Querencia, como se vio en los videos.

Posteriormente, se dirige al departamento de Francisco a las 11.30 de la noche del viernes. Y al llegar le escribe “Afuera”, para decirle que le vaya a abrir.

Aquí importan los testimonios que sus amigos dieron a la justicia. Laila Yusef atestiguó que Pablo estuvo el resto de esa noche “en la casa de Francisco Matteo, conmigo, Francisco, Candela y la mamá de Francisco. Yo llegué a la casa de Francisco a las 2.50 horas de la madrugada de ese sábado. Cuando llegué estaba Francisco, la mamá durmiendo, y después llegó Candela. Nos quedamos ahí hasta las 05.00 horas de la madrugada mas o menos... Tengo una conversación en mi teléfono con Francisco, que me decía que estaba en la casa con Pablo...”

También Francisco dijo ante la fiscal que “ese viernes a las 23.30 horas de la noche aproximadamente me manda un mensaje que estaba afuera de mi casa. Yo estaba con mi mamá en la habitación, ella acostada en mi cama, habíamos terminado de cenar. Mi mamá se fue a cenar, yo me quedé con Pablo. Cerca de la una de la madrugada, ya del sábado 18 de

enero, Pablo subió una historia a Instagram, de las que duran 24 horas, en la que me veo yo jugando en la computadora. Cuando pasó todo esto, como se borran a las 24 horas las historias, tuve la cautela de hacer una grabación de la pantalla para conservarla... Posteriormente llegó Candela Flores a mi departamente, eran las 03.15 horas de la

madrugada. También llegó mi novia Martina, no recuerdo cuál de las dos primero... Estuvimos en mi casa hasta las 05.00 de la madrugada”.

La fiscalía también se puso en conocimiento del testimonio de María Laura Genoud, vecina de Pablo, que dijo que “entre las 05.00 y las 05.20 de la madrugada del sábado 18/01, Pablo estaba ingresando con su Peugeot 208 de color blanco, que es el auto que usa habitualmente”.

El tramo del chat donde Pablo y Francisco hablan sobre la detención de los rugbiers.

Ese mismo sábado arreglan para la tarde. Pablo le dice "venite 4/4.30 o 5″. Su amigo le da un “Ok” y le pide “baja el fornite”, el popular juego de consola.

Lo siguiente que aparece en el chat es un recorte de la noticia de la detención de los rugbiers de Zárate, a quienes ambos conocían.

-“Si, lo vi”, señala el chico que conversaba con Pablo.

-"Tremendo, man", responde Ventura.

-"Ojalá los metan bien en cana", dice el amigo.

-"Si. Lo odio a Lucas Pertossi más que nada. Y Benicelli tmb", finaliza Ventura.

Luego, Pablo y su amigo siguen hablando de sus planes para esa tarde. Luego, todo lo sabido y el mismísimo infierno: la detención, los dos días más complicados y difíciles de su vida.