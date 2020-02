Top Gun Maverick se estrenará el 25 de junio.



“Top Gun” se estrenó en 1986. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero no el carácter del personaje que interpretó Tom Cruise en ese entonces. Algo de esto se puede apreciar en el spot televisivo de lo nuevo que el protagonista de la saga de “Misión Imposible” presentó durante los comerciales del Super Bowl. Mitchell regresa a la escuela de vuelo para entrenar a la nueva camada de pilotos.El film llegará a la Argentina el próximo 25 de junio.

Dirigida por Joseph Kosinski, la secuela del clásico de 1986 sigue al mejor aviador Pete Mitchell (Cruise) que, después de más de 30 años de servicio, está por fin donde debe estar: superando los límites como valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que le haría bajar de categoría.

Pero en lugar de un grupo joven e inexperto como en la película original, este nuevo grupo de estudiantes son todos graduados anteriores de la escuela Top Gun. La versión de 1986 de “Top Gun” fue un gran éxito, recaudando 356 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de un poco más de 15 millones de dólares.

Val Kilmer también repetirá su papel como el rival de Mitchell, llamado “Iceman”. Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris y Jay Ellis se unen a Cruise para completar el reparto. Originalmente programada para estrenarse en julio pasado, Paramount Pictures atrasó la fecha de estreno al 2020 para ajustar algunas de las secuencias de vuelo de la película con nueva tecnología y aviones.

