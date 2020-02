El pasajero argentino afectado en el crucero Diamond Princess. DIARIO 26.

El temor al Coronavirus continúa avanzando a medida que avanza la enfermedad. Por estas horas, se conoció la historia de un pasajero argentino que se contagió y viajaba en el crucero Diamond Princess.

"Él estaba bien, ni tos tenía. Es de Buenos Aires. No me gustaría dar el nombre para no violar la privacidad de ellos". así lo afirmó la pasajera chilena Ximena Paredes en diálogo con TN, donde dio detalles de la salud del paciente de edad mayor y del estado emocional de la esposa, con quien viajaba.

La turista chilena señaló que al argentino le hicieron el test porque estuvo junto a otro grupo en un tour con una persona que subió con el coronavirus: "Se lo hicieron a todos los que estuvieron cerca de esta persona. Este ciudadano argentino tuvo la mala suerte que se hizo un tour donde le tocó ir con esta persona infectada".

La joven envió un mensaje de tranquilidad a la familia del paciente argentino ya que lo vio bien. "Se ve bastante saludable. Si bien a él le detectaron el coronavirus no es una persona que se hayan llevado grave. Está bien, iba bien. Seguramente su test salió positivo y lo llevaron al hospital para hacerle los chequeos correspondientes. No estaba ni con tos, ni con fiebre, pero el test le dio positivo”, dijo.

Contó además que la esposa del hombre se sorprendió cuando el test le dio positivo: “Ella no entendía por qué se lo llevaban. En cambio a ella le dio negativo y está ahora sola en su cabina”. Y envió un mensaje a su familia. "Nosotros le estamos dando todo el apoyo. No está sola".

"También el embajador de Argentina en Tokio está pendiente", resaltó Ximena desde el crucero que está en cuarentena frente a las costas de Japón.

La joven chilena está con su esposo. Conocieron a la pareja de argentinos porque "uno busca la similitud". En este caso, el idioma, ya que de los 3.700 pasajeros y tripulantes a bordo, "quizá solo el 1% habla nuestro idioma”.

La pasajera dijo que "es un crucero de habla inglesa y portuguesa, son muy pocos los pasajeros de habla hispana. Nos juntamos un grupo con una pareja mexicana y ellos, que son argentinos".