Diamond Princess.

En medio del temor por el coronavirus, hay un crucero que quedó varado tras conocerse que varios pasajeros estaban infectados por el brote. Se trata del Diamond Princess, está amarrado en la terminal del muelle Daikoku, en el puerto japonés de Yokohama.

En medio de los chequeos sanitarios, aquellos pasajeros que dieron positivo en las pruebas médicas fueron trasladados de urgencia a centros sanitarios. El crucero dejó de realizar su viaje desde el pasado miércoles a las 7 de la mañana (hora japonesa) y fue puesto en cuarentena por el brote.

Según los datos suministrados este viernes por el ministro de Salud de Japón, Katsunobu Kato, ya son 41 nuevos casos del coronavirus detectados en el crucero. Así, el número de infectados asciende a 61.

El crucero operado por la compañía Princess Cruises fue construido en un astillero japonés por Mitsubishi Heavy Industries en 2003. Entró en servicio en marzo de 2004. Cuenta con 18 cubiertas, teatro estilo Brodway, cine bajo las estrellas, casino tipo Las Vegas, además de piscina cubierta y al aire libre, jacuzzis, varios restaurantes, zona de recreación deportiva, un salón de baile y hasta un duty-free.

Con una capacidad para 2.670 pasajeros y 1.100 tripulantes, el Diamond Princess había zarpado de Yokohama el 20 de enero y atracado en los puertos nipones de Kagoshima y Okinawa, además de en Hong Kong, donde subió el pasajero infectado que ha contagiado a los demás.

Desde la firma, aseguran que la cuarentena en el barco terminará el 19 de febrero “salvo que ocurra algún acontecimiento inesperado”.

Entre los infectados hay un argentino, siete australianos, siete canadienses, 28 japoneses tres hongkoneses, un neozelandés, un taiwanés, un británico, 11 estadounidenses y un filipino, según ha informado la agencia de noticias nipona Kyodo News.

El argentino confirmado con la patología es el primer latinoamericano en contraer el virus que generó la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y obligó a varios países a tomar medidas especiales para evitar el avance de la epidemia.

Voceros del Ministerio de Salud argentino indicaron a Infobae es que el reglamento sanitario internacional impide difundir el nombre de los pacientes infectados y que están a la espera del informe sobre el estado de salud del argentino.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti, dijo que aún se desconoce si los argentinos bajo observación en el crucero estaban en calidad de turistas o bien eran residentes en el exterior. Pero comentó que se trata de “personas que tienen pasaporte argentino”.

En este marco, las autoridades japonesas prohibieron a otro crucero atracar en un puerto del país alegando que uno de los tripulantes era sospechoso de haber contraído el virus.

Un tercer crucero, con más de 3.600 personas a bordo, se mantiene alejado de Hong Kong después de que tres personas que habían viajado en él fueran diagnosticadas del nuevo coronavirus.

El coronavirus de Wuhan ya causó la muerte de más de 650 personas y se infectaron más de 31.000. Pero las cifras aumentan con el correr de las horas mientras se corre con el tiempo para encontrar una vacuna para frenar el brote.