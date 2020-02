Rodrigo Sbarra

Luego de que el Ministerio de Desarrollo Productivo denunciara el hallazgo de un sobre con USD10 mil en un escritorio del despacho de Rodrigo Sbarra, el ex funcionario integrante de la gestión macrista se defendió y dijo que el dinero fue “plantado”.

El sobre fue hallado en el fondo de un cajón en una oficina que funciona bajo la órbita del ex Ministerio de la Producción, en un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200.

La hipótesis que Sbarra usó para defenderse quedó descartada para la Justicia luego de que la secretaria del ex funcionario reconociera su letra en una anotación que estaba junto al dinero es un indicio de que los billetes no fueron plantados.

Sbarra fue hasta el último día del gobierno de Mauricio Macri subsecretario de Coordinación de Ministerio de Producción que luego absorbió a Trabajo. El sobre hallado con los 10 mil dólares tenía escrito a mano un correo electrónico de una persona que trabaja en Nordelta que declaró que Sbarra había comprado un lote de unos 1.000 metros cuadrados en un emprendimiento de la firma Nordelta llamado Complejo Residencial Puertos.

Ese lote no consta en sus declaraciones juradas aunque sí figura una deuda con su padre por una cifra equivalente a la pagada por el terreno.

Ahora, según fuentes judiciales quien fuera secretaria de Sbarra declaró como testigo ante Pollicita y reconoció su letra manuscrita en el sobre en el que fueron hallados los 10 mil dólares. Lo que implica que el sobre estaba allí antes del cambio de gobierno.

El fiscal Pollicita imputó a Sbarra por el delito de lavado de dinero y solicitó que se levantara el secreto fiscal para acceder a las declaraciones juradas que presentó el ex funcionario ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y para que el Banco Central informe sus movimientos de dinero.

Tras la orden, el juez Ercolini levantó el secreto fiscal y la documentación sobre Sbarra se espera en la fiscalía de Pollicita.

El ex funcionario deberá explicar de dónde sacó el dinero para comprar la propiedad no declarada mientras trabajó a las órdenes del ex ministro Francisco Cabrera y luego de Dante Sica.