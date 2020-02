Los elementos que usaba la banda.

Una banda de Don Torcuato, San Fernando y Pacheco con edades promedio entre 18 y 42 años, se convirtieron en una cuadrilla del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de ellos nunca habían tenido un trabajo en blanco.



Era común para los vecinos verlos con palas, carretilla, ropa de obra, cascos de colores, chalecos reflectores. Su trabajo comenzó con romper un tramo de la vereda de la avenida Ángel Gallardo, cerca del Parque Centenario.

Uno de los detenidos.



Cuando terminaron, les dijeron a los vecinos de la zona que debían darles dinero para reparar las mismas baldosas que rompieron y un vecino decidió llamar a la policía. A los minutos fueron demorados.



Personal de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno porteño corroboró que los hombres no pertenecían a ninguna empresa tercerizadora y que no habían sido contratados por ninguna agencia estatal.



Los mismos fueron detenidos a disposición del Juzgado Nº19, del doctor Diego Slupsky, acusados del delito de estafa. Todo indica que no era la primera vez.

El plan en el que basaron fue el Plan Integral de Veredas, una iniciativa del Gobierno porteño que busca arreglar el 80% de los frentes rotos a cargo la Subsecretaría de Vías Peatonales dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El proyecto contempla la coordinación de los trabajos de mejoramiento con las obras que tienen planeadas las diferentes empresas públicas en el distrito.