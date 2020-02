Naomi Preizler y Jimena Barón.

Luego que se generara una polémica por la canción "Puta" de Jimena Barón (la promocionó con un afiche similar a los papelitos que se pegan en la vía pública para ofrecer servicios sexuales), la cantante fue denunciada por plagio.

La modelo y cantante Naomí Preizler (28) está furiosa con su colega porque le habría copiado la idea de utilizar la palabra "puta" en un tema musical.

“Te veo en Instagram diciendo que sos la primer mujer en usar la palabra ‘puta’ de esta manera, y que generó tanta polémica, porque sos mujer y porque siempre la palabra ‘puta’ la usaron los hombres en sus temas de reggaeton y vos sos una mujer que sufrió tanto, y ponerte en lugar de víctima estás totalmente anulando a todas las otras mujeres, ni que hablar de artistas que han hecho esto ya y que han roto un montón, porque yo pueden decirme que no tengo un montón de seguidores y que no soy tan famosa como ella, pero mi tema fue viral y creo que mucha gente lo escuchó en este país y en todo el mundo”, descargó Naomi a través de un video en Instagram.



“Más si no sabés, si no conocés los casos de verdad. Yo no tuve cercanía con alguien que estuvo en trata, sí tengo conocidas, amigas, tanto acá como en Nueva York cuando vivía, que ejercieron la profesión consentida, entonces sé desde ese lugar. Pero no está bueno estereotipar ni decir que sos la única y la primera, y la que más luchó, y la que más difícil la tiene, porque no es así, porque nos estás desvalorizando a todas las demás”, continuó con su descargo.

Pero continuó y sus palabras siguieron dirigidas a la creadora de “La Cobra”. “Vos, que sos una mujer que sufrió tanto y poniéndote en el lugar de víctima. Pero estás anulando a todas las otras mujeres que ya lo hicieron. Porque pueden decir que yo no tengo un montón de seguidores y no soy tan famosa como ella, pero mi tema fue viral. Creo que mucha gente lo escuchó en este país y en todo el mundo”, sostuvo indignada.

Así fue como además mencionó otro punto sobre la cantante de la polémica. “Cuando compuse mi tema era re novata y flasheaba tener contacto con algún artista que me guste, que me inspire y me pueda ayudar a difundirlo más. Jimena me interesaba mucho en ese momento, su propuesta me parecía copada. Me intrigaba conocerla para ver qué me podía aportar porque me parecía que ella era re puta”, concluyó.

En enero de 2019, en tanto, dos meses después del lanzamiento de la canción de Naomí, Jimena subió una foto con un grafiti que decía "Fama de puta" y que había pintado la cantante de trap para promocionar su canción.