Los placeres de la cocina.

Una práctica comienza a hacerse cada vez más conocida: cocinar sin ropa. Para entender de qué se trata y qué piensan quienes la practican, en The New York Times entrevistaron a sus protagonistas como Karyn McMullen.

“Adoptar el estilo de vida del nudismo me permitió experimentar mis sentimientos. Pero si quieres saber la verdad -añadió con un suspiro de resignación- compro tocino precocido y lo pongo en el microondas sobre una toalla de papel”, comenzó Karyn.

En Estados Unidos, al menos diez millones realizan esta práctica. Se cree que sus orígenes están en el siglo XIX en Alemania, como una forma de rechazo a la industrialización al vivir de un modo más sencillo y más cercano a la naturaleza.

Jack Clark, otro practicante, comentó: “Es como un pintor cuando libera su mente de todo lo demás”. El movimiento nudista se asoció históricamente a la comida: cuando surgió en Europa, tenía que ver en la misma medida con la dieta que con la ropa. Algunos evitaban comer mucha carne y adoptaban el vegetarianismo.

“Yo era una persona muy tímida, nerviosa e introvertida. Yo diría que aislado. No tenía muchos amigos. En el momento en que me desnudé, eso desapareció en dos segundos. Me cambió la vida”, dijo Clark.

“Creen que aquí tienen que estar desnudos, pero no es así”, comentó Nancy Rehling y reveló: “Tengo cicatrices por todo el estómago por cocinar”.

Actualmente funciona Lake Como, el centro vacacional nudista con más tiempo operando de manera continua en Florida y funciona como una especie de campamento de verano y de residencia para jubilados y garantiza que los huéspedes nunca tengan que ponerse ropa para cenar. La única regla es sentarse con una toalla si estás desnudo.