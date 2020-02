La banda junto al entonces presidente, Carlos Menem.

El jueves 9 de febrero del año 1995, Los Rolling Stones realizaron su primer show en la Argentina, la banda ya llevaba ttreinta y tres años de carrera. El lugar elegido fue el estadio River Plate.

Los Rolling Stones anunciaron que visitarían Latinoamérica con la gira promocional de su disco "Voodoo Lounge". A Argentina llegarían el 9, 11, 12, 14 y 16 de febrero; y aún así la demanda de entradas fue algo pocas veces visto.

La banda arribó el 5 de ese mes, proveniente desde Brasil ante la euforia de miles y miles de fanáticos que los recibieron con gritos, carteles y devoción. Los británicos y otras casi 200 personas que los acompañaban se alojaron durante toda su estadía en unas ochenta habitaciones del Hotel Park Hyatt y su mansión anexa, la Alzaga Unzué.

Mick Jagger se iba del hotel para ir a comer o visitar algún punto de la ciudad, Keith Richards estaba junto a su padre e invitaba amigos y conocidos a sus habitaciones, Ron Wood se dedicó a la pintura, Charlie Watts a la cabalgata y el resto de músicos que los ayudaban dieron algunas presentaciones en venues locales.

Además de una cena en la embajada británica y una conferencia de prensa en el Hyatt, también se dio el encuentro entre los Rolling Stones y el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem.

La banda dio una conferencia de prensa de apenas 15 minutos donde se habló de la belleza de nuestras mujeres y de la intensidad de los fans; guardias periodísticas; algunas salidas de los músicos.

Los cuatro Stones fueron recibidos en Olivos, ex mandatario lucía un traje beige. Allí comieron pizza y brindaron con champagne. El salón de la Quinta se llenó de funcionarios y sus familiares que deseaban ver de cerca a Jagger, Richards, Wood y Watts. Los músicos dejaron la residencia con regalos de Menem: habanos cubanos que le enviaba directamente Fidel Castro.

Con todas las entradas vendidas llegó el jueves 9 de febrero. La gente comenzaba a acercarse a Nuñez para vivir un suceso inolvidable. A mediados de la tarde se abrieron las puertas y posteriormente tocaron los grupos soportes, que estaban a la altura del acto principal: Las Pelotas, Pappo y los Ratones Paranoicos. La escenografía era imponente.

El último de la serie de recitales fue transmitido por Telefe, dejando inmortalizadas las imágenes de esa despedida que no sería definitiva; ya que la banda volvió en tres ocasiones más. En 1998 y 2006 regresaron a River para realizar varios shows más, y en 2016 se mudaron al Estadio Único de La Plata para tres presentaciones increíbles (que hasta el momento fueron las últimas y por motivos económicos parece que se va a mantener así).