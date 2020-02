Hospital zonal de Bariloche.

Un visitante brasileño que provenía de Chile, generó pánico en Bariloche, tras asegurar que se había contagiado de coronavirus, pero luego de concretar el protocolo de aislamiento y realizarle una batería de exámenes, se le diagnosticó una faringitis.

El hombre llegó a la terminal de la ciudad desde Chile utilizando un barbijo, y luego se dirigió en taxi hasta un hostel céntrico desde donde fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Zonal.

La ambulancia se trasladó hasta el hostel, junto a dos patrullas de la policía de Río Negro, quienes interrumpieron toda la zona y evacuaron el lugar de alojamiento por unas horas.

Luego de realizados los estudios pertinentes, desde el nosocomio descartaron que se trate de un caso de coronavirus. A través de un comunicado indicaron: "El Hospital Zonal Bariloche y IV Zona Sanitaria informan que ante los rumores del arribo a la ciudad de una persona que manifestó ser “posible caso de coronavirus” profesionales del nosocomio se contactaron con esta persona, le realizaron los controles y estudios pertinentes, descartando que sea caso sospechoso".

Tras ser sometido a un exhaustivo cuestionario, los médicos detectaron que los síntomas del brasileño, no correspondían con el coronavirus y se le diagnosticó faringitis.