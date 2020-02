Tragedia TC Mouras

Un banderillero murió este domingo al ser atropellado por el vehículo de un automovilista en la final del TC Mouras que se estaba disputando en Concepción del Uruguay y que debió ser suspendida.

El hecho ocurrió en la sexta vuelta cuando la carrera era liderada por Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), pero entre las curvas 2 y 3 el entrerriano Nicolás Ghirardi (Chevrolet), se salió de pista.

Sin poder controlar el vehículo, Ghirardi atropelló a un auxiliar de pista, identificado como Patricio González, quien fue impactado de lleno.

Noticias relacionadas

El banderillero quedó tendido en el suelo, inmóvil, hasta que una ambulancia lo trasladó hacia el hospital "Justo José de Urquiza" de la ciudad, donde se lo intentó estabilizar como primera medida.

No obstante, el auxiliar de pista falleció a poco de llegar al centro asistencia, como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Your browser does not support the video element.

"La familia del Turismo Carretera le envía sus condolencias y su más sentido pésame a los familiares y amigos de Patricio González, oficial deportivo fallecido hoy durante la carrera del TC Mouras, en Concepción del Uruguay", indicó la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), en un comunicado oficial.

Al momento del accidente, el bonaerense Tomasello encabezaba la clasificación, seguido por Otto Fritzler (Ford) y Maximiliano Vivot (Chevrolet).