La Justicia definía hoy la situación de los diez rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, en la puerte del boliche Le Brique, de la localidad balnearia de Villa Gesell.

Según indicaron fuentes judiciales, la fiscal Verónica Zamboni, a cargo del caso, se aprestaba a pedir la prisión preventiva de los implicados en el asesinato ocurrido el 18 de enero próximo, cuando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado a puñetazos y patadas.

La fiscal a cargo del caso considera que tienen que ser liberados Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, quienes no fueron ubicados en el grupo agresor, indicaron fuentes judiciales.

En tanto, se pidió la prisión preventiva para Luciano Pertossi, de 18 años; Ayrton Viollaz, de 20; Alejo Milanesi, de 20; Blas Cinalli, de 18; Máximo Thomsen, de 20; Enzo Comelli, de 19; Ciro Pertossi, de 19, y Lucas Pertossi, de 20.

La solicitud fue realizada ante el juez de Dolores David Mancinelli, quien tendrá en manos la autorización o no la medida.

El requerimiento será difundido a través de una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 11:30 de este lunes en la sede de la Fiscalía General de Dolores.

Los arrestados permanen alojados en la Unidad Penal de Dolores en una celda con camas cuchetas y un único baño, separada del resto de la población carcelaria.