Un relacionista público murió tras ser baleado en la puerta de un boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, por un joven al que habían echado del establecimiento luego que participara en una pelea. IMÁGENES SENSIBLES.



El crimen, cuyo autor permanecía prófugo, se produjo alrededor de las 18:00 de este domingo en la puerta del boliche situado en Rivadavia 14.751, de esa localidad del partido de Morón, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, todo se inició con una pelea entre al menos dos jóvenes en el interior del boliche, lo que derivó en que fueran echados por personal de seguridad del lugar.

Uno de los contendientes se retiró y pasó frente a la disco con un Volkswagen Passat de color negro y realizó al menos seis disparos contra las personas que se encontraban en la puerta del establecimiento.



Cuando el conductor del Bora estaba por pasar frente al boliche, una persona advirtió que tenía un arma y se produjo un breve forcejeo. Luego el asesino sacó su pistola por la ventanilla y, a centímetros de un móvil policial, abrió fuego contra las personas que estaban en la puerta de Pinar de Rocha.

Durante el ataque, un relacionista público del local nocturno, un hombre de 33 años, fue gravemente herido, por lo que fue llevado al Hospital Güemes, de Haedo, situado a pocas cuadras del lugar, donde finalmente falleció.



Según trascendió, el autor de los disparos ya estaría identificado: se trataría de un joven de 19 años.