Diego Escoda, Fiscal General de Dolores en conferencia con la prensa.

Diego Escoda, fiscal general de Dolores, en conferencia habló con los periodistas sobre la situación procesal de los rugbiers comprometidos con la causa del asesinato de Fernando Sosa el pasado 18 de enero frente al boliche "Le Brique" en Villa Gesell.

En la misma resolución la fiscal Verónica Zamboni: "Pidió prisión preventiva formalmente para 8 de los rugbiers y para que 2 queden en libertad". Ahora el juez de garantías David Mancinelli tiene cinco días para determinar si ratifica o rechaza los planteos realizados por Zamboni.

Escoda dijo que: "Milanesi y Guarino no fueron reconocidos ni por las cámaras ni por los testigos presentes en el lugar del crimen". Amplió revelando que: "Si no declaran no significa que tengan un pacto de silencio entre ellos".

"La calificación es homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. El juez tiene cinco días para resolver esta situación...Vamos a intentar que el juicio sea este año", dijo Escoda.

Escoda reveló también que: "Thomsen y Pertossi fueron ratificados como coautores del crimen y hoy podrían quedar en libertad Guarino y Milanesi".