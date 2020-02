Fiscal de Dolores en diálogo con Canal 26.

Diego Escoda, fiscal general de Dolores, habló durante el mediodía de este lunes en entrevista exclusiva con Canal 26 y brindó detalles sobre el estado de la causa que investiga el asesinato del joven Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers que actualmente están detenidos.

En esta jornada, así mismo, se solicitó la liberación de dos de esos 10 rugbiers, mientras los 8 restantes están al borde de la prisión preventiva. Al respecto, habló Escoda.

"Los videos fueron contundentes", manifestó el funcionario judicial de Dolores; tras lo cual agregó: "Ellos buscaron el resultado", de la muerte de Báez Sosa.

Sobre el presunto pacto de silencio que habrían concretado los detenidos, dijo el Fiscal: "Nadie está obligado a declarar. De hecho, muchos abogados recomiendan no declarar hasta ver las pruebas que tiene la Fiscalía".

En el mismo sentido, expresó que "hay que esperar este plazo procesal para ver las pruebas que se reúnen", y continuó: "Decir que porque no declararon son culpables es inconstitucional".

Diego Escoda, Fiscal general de Dolores. (Canal 26).

Sobre la mecánica de los hechos, sostuvo Escoda: "Las cámaras de seguridad ayudan mucho para el esclarecimiento".

"Hubo un acuerdo de voluntades para ir a matar a alguien", aseguró en diálogo con Canal 26.