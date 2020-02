Rugbiers detenidos.

Uno de los rugbiers detenidos por el crimen de Villa Gesell anunció la muerte de Fernando Báez Sosa con el término “caducó” en el grupo de WhatsApp de los imputados, mientras que otro ordenó que no se hable del tema con “nadie”, lo que la fiscal interpretó como el inicio del “pacto de silencio”.

En el dictamen en el que pidió la prisión preventiva para ocho de los diez imputados, la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, transcribió los siguientes mensajes de audio del grupo de WhatApp llamado “losdeboca3”, por el que se comunicaban la mayoría de los acusados aquella madrugada del 18 de enero y cuando ya había ocurrido el ataque:

CONVERSACIÓN EN WHATSAPP



4.46: “estoy yendo a la casa vengan” (Lucas Pertossi).

4.55: “estoy buscando a este Ciro es pajero... Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están amigo... es más lolo este Ciro” (Lucas Pertossi).

4.55: “estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó” (Lucas Pertossi).

4.55: “estamos esperando ahí tarado” (Lucas Pertossi).

4.57: “ahí estamos yendo, ahora vamos a la casa, estamos acá a la vuelta... ahora vamos” (Ciro Pertossi).

5.48 horas: (fotografía comiendo en Mc Donald´s) (Lucas Pertossi).

5.49 horas: (fotografía comiendo en Mc Donald´s donde se lo ve a Lucas Pertossi con una remera tipo chomba de color azul marino o negra con rayas blancas horizontales) (Máximo Thomsen).

6.06: chicos, no se cuenta nada de esto a nadie (Ciro Pertossi).

Los rugbiers detenidos, Milanesi y Guarino recuperarán la libertdad.

DICTAMEN DEL FISCAL



La fiscal Zamboni señala en su dictamen que, “claramente, se desprende que los imputados estaban totalmente al tanto de lo sucedido con Fernando, como de su fallecimiento, dado que Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho, y avisa a los restantes integrantes del grupo que esta ahí cerca del 'pibe'” y que “caducó'.

Por ello, la fiscal sostiene que, a partir de las 4.55 del 18 de enero, “la totalidad de los imputados (…) tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando, pese a lo cual, todos ellos huyeron del lugar, y se escondieron”.

Sobre el mensaje de Ciro Pertossi de las 6.06 donde pide que no se cuente nada a nadie, la fiscal lo interpreta como “un pacto de silencio que incluso los imputados mantienen hasta la actualidad; corroborando ello su participación en el hecho, como así también la total premeditación con que se cometiera el hecho”.