La entrada del boliche. Lugar de la tragedia.

uego de la muerte de un relacionista público de Pinar de Rocha, identificado como Leonardo Martínez, y tras la conmoción provocada por el hecho, Canal 26 estuvo en el lugar y dio detalles exclusivos de lo sucedido.

El hombre asesinado, fue trasladado al Hospital Güemes de Haedo, a pocas cuadras del lugar del hecho, pero murió pocos minutos después como consecuencia de la gravedad de la herida de parte de su atacante, quien había sido echado del boliche por estar peleándose.

El crimen, cuyo autor permanecía prófugo, tuvo lugar cerca de las 18:00 de este domingo en la puerta del boliche situado en Rivadavia 14.751, de esa localidad del partido de Morón, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Canal 26 aportó datos muy interesantes para comprender mejor lo que sucede en la periferia de Pinar de Rocha, y muy en especial, en un radio de unas pocas cuadras con muchos boliches: "Aquí detrás está la avenida Gaona y, a partir de cierta hora, muchos colectiveros prefieren no entrar a la zona".

Todo, debido al altísimo nivel de violencia que suele verse cuando la gente sale de los locales.

"Es una zona compleja, pasando a las 8 de la mañana se ven botellas rotas en el piso y cosas por el estilo. y Ahora todo terminó de esta manera", agregó.

En el mismo sentido, y procurando ir completando los elementos que podrían haber llevado a este crimen, Canal 26 pudo averiguar que en la zona se comentaba que, muy posiblemente (aunque sin confirmar) el hecho de violencia haya estado relacionado con "una cuestión amorosa", que relacionaría de algún modo al atacante y su víctima.

Según dichos de testigos de lo sucedido, no eran pocos los que sostenían que los disparos hacia el relacionista no habrían sido casualidad y que todo estaba planeado, por un tema de "polleras", es decir, la disputa entre ambos por una mujer.

Nada pudo aun ser establecido, sin embargo Canal 26 consiguió un testimonio que no quiso ser revelado que indicó que "al relacionista lo vinieron a buscar".

Otro punto de interés es el de las cámaras de seguridad, con bastante presencia en la zona, y por supuesto, también cerca de Pinar de Rocha.

Pese a las precauciones de este tipo, los enfrentamientos y los hechos de violencia desmedida, siguen repitiéndose una y otra vez. No se han dado más hechos similares por mera casualidad.

El custodio -de apellido Conti- que también resultó herido en el hecho en la puerta de Pinar de Rocha, fue finalmente dado de alta del mismo hospital en donde lamentablemente falleció en relacionista público.

Conti pudo comentar que antes del asesinato advirtieron la presencia del agresor en un auto, ubicado muy cerca de la puerta del boliche y que, junto a otros efectivos de seguridad, se acercaron para pedirle que se retirara. Allí, ya advirtieron que tenía un arma en su poder.