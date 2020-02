Marshall Mathers, popularmente conocido como Eminem, sorprendió el domingo en la entrega de los premios Oscar con una presentación sorpresa.

Luego de un video que resaltaba la música en el cine, Eminem realizó una presentación de 'Lose Yourself' el exitoso sencillo compuesto como tema principal de la película "8 Mile".

Eminem, "Lose yourself". Premios Oscar.

La actuación de la estrella que tomó a todo mundo desprevenido sucedió 17 años después de que el rapero ganara el Premio Oscar a la Mejor Canción Original.

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo