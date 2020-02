Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson está más sexy que nunca y así lo demostró en el último posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

En las imágenes deslumbró con su lomazo en una campaña para una marca de ropa interior y dejó sin aliento a sus dos millones de seguidores.



La esposa de Martín Demichelis es mamá de tres hijos. Sin embargo, la actividad física y una buena alimentación hizo que siguiera conservando esa figura con la que enloqueció a los argentinos cuando debutó en los medios.

El video que compartió la esposa del jugador se convirtió en viral a los pocos minutos de haber sido compartido en las redes, teniendo en cuenta la belleza de la mujer. Tal es así que la publicación llegó a recabar más de 100 mil likes en tan solo 5 horas de haberse publicado.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Ver esta publicación en Instagram Buenos días!!! #happysunday 🤗 ☕️ Una publicación compartida por E͙V͙I͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson) el 2 de Feb de 2020 a las 3:22 PST

Actualmente, tanto ella como su esposo se encuentran instalados en Alemania, donde el ex River Plate se desempeña como técnico de juveniles en el Bayern Múnich.