Diego Boneta se pondrá nuevamente en la piel del cantante en Luis Miguel (La serie) para la segunda temporada. El actor agasajó a sus compañeros con un almuerzo, entre ellos, se encontraba el argentino César Bordón.

Boneta le toca encarnar en esta nueva temporada a un Luis Miguel más adulto y se enfrenta a otros desafíos que ya tienen 20 años de diferencia. Es por eso que en el video que publica, al propio actor se lo escucha decir: “Es para cuando me toque engordar para la serie”. En clara alusión a la comida que comparte con sus colegas donde se los ve a punto de disfrutar una carne asada, de la mano de Aaron Mizrahi, reconocido como el chef carnicero más famoso de México.

Para continuar en la serie, Diego tuvo que aclararse el color de pelo y ahora, en la segunda, tendrá otros retoques en su cabellera. Pero además, para marcar más el paso del tiempo, Boneta tendrá que acostumbrarse, según contó, a una prótesis de papada. El intérprete de 29 años explicó que probaron, además, diferentes métodos para igualar la característica dentadura de El Sol, quien en su juventud tenía una separación entre los dientes superiores. Este truco le permitió rodar por ocho meses sin la necesidad de visitar al ortodoncista.

En el elenco, además de Diego Boneta, estarán Camila Sodi - Erika (Issabela Camil), César Bordón (Hugo López), Juan Pablo Zurita (Álex Basteri), César Santana (Alex McCluskey), Martín Bello (Tito), Lola Casamayor (Matilde), Pilar Santacruz (Sophie), Kevin Holt (Miguel) y Gabriel Nuncio (Doc), entre otros.