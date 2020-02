Flor Vigna en un sensual baile que sorprendió a todos.

Flor Vigna es uno de los personajes más requeridos esta semana, entre su gran momento laboral en la exitosa obra "Una semana nada más", junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, y los rumores de romances. En las últimas horas, la actriz hizo explotar la red con un baile que se llevó la admiración de varios.

Noticias relacionadas

"Vez una cucaracha y vos tipo...", escribió Flor junto un video que la muestra luciendo sus habilidades para el baile y derrochando sensualidad con sugerentes movimientos. "Incendio", le escribió Facundo Mazzei. "Una cosa de locos", le dedicó Paula Chaves.

"Lo más potra que hay", "Bomba!", "Vos me querés asesinar con lo bomba que sos", "Fuaaaaaa lo que te movés mujer por favor", "Te calmás!", "Fuega", "Te amo", "Al fin mostrando todo ese fuego", "No das más", "Es legal ser tan potra?", "Por favor Florenciaaaaaa", "Impactada", "Sos verdaderamente increíble", fueron otros de los tantos mensajes que le dejaron a la ex participante de Bailando por un Sueño.

Your browser does not support the video element.

Flor no le cierra las puertas a poder conocer en profundidad a Dante Spinetta, a quien se la relacionó tras un intenso cruce en las redes, aunque tampoco hace lo mismo con Nico Occhiato, su ex novio con quien se reencontró días atrás.