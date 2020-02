Las oficinas de Mercado Libre.

Mercado Libre sufrió pérdidas de u$s 172 millones en 2019 con un rojo de 4,7 veces superior a los u$s 36,58 millones que presentó en 2018.

Los datos surgen del informe presentado a la Bolsa de Nueva York, ya que ahí cotiza acciones la empresa de Marcos Galperín.

Las pérdidas se explican en parte por un aumento de sus costos operativos, de u$s 766,49 millones a u$s 1255,28 millones. Los gastos de inversiones en desarrollo de producto y tecnología fueron de u$s 146,27 millones a u$s 223,81 millones; los de ventas y marketing, de u$s 482,45 millones a u$s 834 millones; y los generales de administración, de u$s 137,77 millones a u$s 197,45 millones.

Los costos de pérdidas financieras ascendieron: de u$s 56,25 millones a u$s 65,88 millones y la balanza impositiva pasó de u$s 28,87 millones a su favor a u$s 64,75 millones en negativo durante el último año.

En donde mostró una mejora fue la de ingresos por intereses y otras ganancias financieras al evolucionar de u$s 42 millones a u$s 113,52 millones.

Entre otros datos se conoció que la cantidad de transacciones en la plataforma subió 13%, a 378,9 millones, por un valor bruto que trepó 12%, a u$s 13.997,4 millones y el volumen total de su plataforma de pagos registró 838 millones de operaciones –más del doble que en 2018–, por u$s 28.389,9 millones (un alza del 53,8% contra el año anterior).