Un empleado de una pizzería de Laferrere resultó gravemente herido en la noche del domingo cuando dos delincuentes ingresaron al local y lo balearon a quemarropas en el abdomen.

El robo ocurrió en la Pizzería "El Gauchito" ubicada en las calles Spiro y Beethoben y quedó grabado en el sistema de cámaras.

Algunos empleados y clientes corren hacia el fondo del local, pero Juan Manuel García fue golpeado en la cabeza. Y luego uno de los delincuentes le disparó.

En las imágenes se ve como el joven cae al piso e inmediatamente pierde la conciencia. Tras robar dinero en efectivo y una notebook, ambos malvivientes huyeron del lugar.

Juan Manuel fue trasladado al Hospital Simplemente Evita del KM332 en González Catán, donde quedó internado en estado de coma. Familiares piden donaciones de sangre.