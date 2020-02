Karina Jelinek siendo anfitriona en el programa "Divina comida".





Karina Jelinek fue la anfitriona en su casa en Nordelta durante su participación en el programa "Divina comida", en el que cinco famosos compiten para ver quién es el mejor anfitrión. En esta oportunidad, la modelo preparó una comida especial para Silvina Luna, Gabriel Schultz, Mariano Peluffo y Fernando Carlos. Durante la cena, debatieron sobre diversos temas, como por ejemplo el matrimonio. Schultz y Carlos contaron que están casados con sus respectivas parejas hace 28 y 15 años respectivamente, abriendo el juego a los demás.

“A mí me gustaría (volverme a casar), me encantaría, estoy soltera ahora”, reconoció Karina. “Tené más cuidado”, le aconsejó Gabriel en referencia a su problemático matrimonio con Leonardo Fariña. Cabe recordar que la relación amorosa duró dos años y terminó en medio de un escándalo. “No hace falta que me lo digas, ya lo sé”, respondió la modelo. “De cada situación que te va pasando en la vida vas aprendiendo, por eso entendés por qué te pasó eso”, agregó. “Ahora estoy feliz y contenta. Aprendí. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura”, señaló.

“No me arrepiento, cada situación que te pasa en la vida es para aprender. Tampoco me victimizo. Todo sirve para aprender en la vida. Por algo tomaste esa decisión y hoy en día tomarías otra decisión en tu vida por lo que te pasó anteriormente. Es una experiencia más y son etapas de tu vida”, reflexionó la anfitriona que en octubre de 2019 había anunciado que se iba a casar en Grecia por las redes sociales, pero luego no se concretó.“Podés capitalizarlo para ser mejor o quedarte en esa situación”, dijo Karina.

“ (Leo me decía) perdón que te dejé sola, perdón que no te conté, perdón que hice mi vida, perdón que te fui infiel, muchas cosas más que todo el mundo lo sabe. En fin, lo que quiero decir es que el sufrimiento por amor y la decepción no tiene rostro, es para todos, y todos lo pasamos. Hoy en día estoy soltera y bueno, brindo para conocer un hombre y el amor”, explicó Jelinek.

“Estaba como embobada, le decía todo que sí, me mareaba y todo, pero bueno, fue culpa mía”, se sinceró, y, consultada sobre si creía que él estaba enamorado también de ella o la había utilizado como una pantalla para sus negocios, Karina expresó: “Hoy en día, viéndolo bien de afuera, fue 50 y 50”.