Cortes de tránsito en la Ciudad. CANAL 26.

Sindicatos y organizaciones sociales realizan hoy una serie de marchas y cortes de tránsito por reclamos salariales y contra "la recesión, la inflación, los despidos y las suspensiones que recorren la Argentina de punta a punta".

El Polo Obrero inició su marcha desde las 10 al Ministerio de Desarrollo Social, en la Avenida 9 de Julio, con un corte de tránsito a la altura de Independencia, frente a la sede de esa cartera donde se generó un caos de tránsito.

La lista de pedidos incluye el cese del "trabajo precarizado, sin convenio y por debajo del salario mínimo", además de solicitar "trabajo en obra pública, apertura de programas sociales y aumento en los montos" y rechazar la renegociación de la deuda externa y el "pacto entre el Gobierno y la oposición" sobre ese último punto.

La protesta del Polo Obrero tendrá alcance nacional: el dirigente Eduardo Belliboni confirmó que las medidas de protesta se llevarán a cabo además en "21 provincias del país".

Caos de tránsito, corte en Avenida 9 de Julio. CANAL 26.

"Hay una movilización general, con distintas modalidades. En algunas partes son cortes de ruta", dijo esta mañana a El Destape Radio.

"Sesenta días después de la asunción de Alberto Fernández necesitamos que se tomen las medidas más urgentes. No esperamos grandes soluciones de fondo pero es necesaria la aplicación de la Emergencia Alimentaria, que no se está cumpliendo", indicó.

Este martes por la mañana, además, un sector opositor al oficialismo en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza un paro de un día que afecta principalmente a los colectivos del Grupo DOTA.

Desde la medianoche miles de pasajeros están afectados por la falta de servicio en las líneas metropolitanas de colectivos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

El dirigente opositor Miguel Bustinduy, quien está al frente del reclamo, aseguró ayer en diálogo con El Destape: "La protesta apunta a la pérdida del poder adquisitivo y a la complicidad del titular de la UTA con el gobierno de Mauricio Macri. Esta medida de fuerza no es en contra Alberto Fernández. Nuestro gremio no cerró siquiera la paritaria 2019".

Los trabajadores se movilizaron desde las 11 realicen hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación.