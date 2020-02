Graciela Alfano creó una canción contra el Coronavirus.

Desde hace semanas el coronavirus es noticia en todo el mundo, por eso Graciela Alfano decidió compartir un video en sus redes sociales cantando, para incentivar a la prevención de las infecciones.

En su cuenta de Twitter, compartió las imágenes en las que canta al ritmo de “Sound of Silence”, pero con una letra completamente modificada y adaptada para el Coronavirus.

Graciela Alfano cantó en inglés: “Hola virus de Wuhan, otra vez otro problema acá, porque ves el miedo del contagio. Y el virus efectivamente se está esparciendo y los recuerdos del SARS qué está en mi cabeza vuelven. Aguantemos y combatamos el virus”.

La interpretación sorprendió a todos y la ex vedette generó una gran sorpresa, ya que se animó a mostrarle a sus seguidores la faceta que tiene como cantante y además la preocupación por el coronavirus.

La publicación fue además acompañada de unos hashtags especialmente seleccionados: #CoronaVirus, #Lavarselasmanos, #taparselabocaaltoser, #usarbarbijossiestásenfermo, #higienevsvirus.