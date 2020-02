Moyano y Maduro posan para las cámaras tras mantener encuentro.

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se reunió en Caracas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le expresó que los gremios "pelearon" durante "cuatro años contra el régimen de derecha de Mauricio Macri".

En el marco de su visita a la capital venezolana para participar de una marcha de trabajadores aeronáuticos en carácter de vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Moyano mantuvo un encuentro con Maduro, quien lo recibió en el Palacio de Miraflores.

Durante la breve reunión, Maduro señaló: "Estamos recibiendo a nuestros amigos del sindicato de Camioneros de Argentina", según un comunicado difundido por el gremio liderado por Hugo Moyano.

En ese marco, Pablo Moyano cargó contra el gobierno del ex presidente Mauricio Macri al manifestar: "Estamos contentos por haber sido recibidos por usted (Maduro) y el pueblo Bolivariano. Nosotros peleamos contra el régimen de derecha que representaba Mauricio Macri".

En ese sentido, el gremialista y dirigente del PJ bonaerense remarcó: "Nosotros peleamos 4 años contra un régimen de derecha al que no solo lo hemos derrotado en las calles sino a través de las urnas, porque la realidad está en las calles con gente trabajando y resistiendo".