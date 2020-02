Díaz Acosta frente a un duro rival. DIARIO 26.

El argentino Facundo Díaz Acosta (471°) se medirá ante el número 1 de Chile, Cristian Garin (26° del mundo), quien finalmente después de idas y vueltas se decidió y jugará en el cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires.

Será este mismo martes a las 16:30 horas de Argentina y podrás seguir el tanteador en vivo online por Diario26.com

Habría evaluado bajarse del certamen por el desgaste realizado para ganar el título en Córdoba y por la gran cantidad de campeonatos que sumará en las próximas semanas.

En caso de conseguir la victoria, Garin avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre el francés Corentin Moutet (71°) y el eslovaco Jozef Kovalik (129°), surgido de las clasificaciones.

Partidos - 11/02 - Primera ronda

Marco Cecchinato (ITA) vs. Roberto Carballés (ESP)

Andrej Martin (SVK) vs. Facundo Bagnis (ARG)

Corentin Moutet (FRA) vs. Josef Kovalik (SVK)

Facundo Díaz Acosta (ARG) vs. Cristian Garin (CHI)

Fernando Verdasco (ESP) vs. Pedro Martínez (ESP)

Laslo Djere (SRB) vs. Francisco Cerúndolo (ARG)

Filip Horansky (SRB) vs. Juan Ignacio Londero (ARG)

Leonardo Mayer (ARG) vs. Alberto Ramos (ESP)