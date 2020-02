Según datos de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC),en nuestro país se detectan 11 mil casos anuales de cáncer de próstata, de los cuales el 20% son malignos.

En el caso de que el tumor sea benigno, al cuadro se los denomina Hiperplasia benigna de próstata y en Argentina, el 50% de los hombres mayores de 50 años lo padecen.

Es elemental prestar suma atención a los síntomas para su detección temprana y un tratamiento efectivo.

Según recomendación médica, todos los hombres deben comenzar con las consultas al urólogo a partir de los 45 años, al menos una vez por año.

En caso de contar con antecedentes de padres, tíos o hermanos con cáncer de próstata, entonces deben hacerlo a partir de los 40 años y dos consultas anuales.

Los síntomas más importantes son: dificultad para empezar a orinar, goteo post miccional, micción en dos tiempos, flujo urinario bajo e intermitente, incontinencia de orina, levantarse en la noche a orinar con mayor frecuencia, disminución de la fuerza y calibre del flujo miccional.

En caso de padecer alguno de estos síntomas, se puede iniciar un tratamiento paliativo con medicación por corto tiempo, pero la única solución definitiva a dicha patología es la cirugía miniinvasiva de próstata.

"Este procedimiento es altamente tecnológico, con procedimientos de avanzada. Su principal diferencia con la cirugía tradicional es que no deja cicatriz y utiliza una vía natural como la uretra para ingresar", afirma el Dr. Alberto Villalba (MN 13.576 ESP. 52/115), según consignó TN.

“La principal diferencia con la cirugía tradicional es que no deja cicatriz, utiliza una vía natural de ingreso como la uretra, no genera impotencia sexual, no genera incontinencia de orina, no genera estrechez de uretra, y el paciente se va de alta sanatorial a las 24 horas”, agregó.

En la actualidad, las consultas con especialistas que incorporan esta tecnología están en aumento, ya que se trata de una metodología de última generación única en el país con equipamiento de avanzada y que marcan la diferencia con las demás técnicas quirúrgicas prostáticas.