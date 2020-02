Inundaciones en Tucumán, foto, Contexto

Las intensas lluvias en la provincia de Tucumán del fin de semana hicieron que varias localidades del noroeste provincial quedaron bajo el agua.

Hay zonas aisladas y sin luz. En algunos lugares llovieron 200 milímetros en pocos minutos y en las imágenes se puede ver a los campesino tratando de salvar el ganado.

"Tuvimos un acumulado de más de 100 milímetros en las últimas 24 horas", explicó el director de Defensa Civil, Fernando Torres, a Télam. Además, dijo que durante el fin de semana las lluvias superaron los 200 milímetros en la zona de pedemonte, en el sector de la Sierra de Medina, donde el agua escurre superficialmente porque no hay ríos que canalicen y orienten los grandes caudales de agua.

Según el informe oficial, hay cerca de 100 avacuados en toda la provincia aunque muchos no quieren dejar sus hogares por temor, y casi un centenar de familias están aisladas en Pampa Pozo y Puerta Alegre.

Las zonas más afectadasson: Ranchillos, Garmendia, Las Cejas, Los Pérez, Los Pereyra, Los Ralos, Estación Aráoz, Agua Dulce, La Ramada, Los Puestos, Santa Rosa de Leales, Yerba Buena, Atahona, San Pedro y San Antonio, Chicligasta, Monteagudo, Santa Cruz y La Tuna, Buena Vista, 7 de abril, Pampa Mayo, Pampa Pozo y algunos sectores de Simoca.

Autoridades municipales entregaron colchones, agua, zapatillas, frazadas, alimentos y lavandina, aunque lamentablemente, el pronóstico del tiempo anunció que las lluvias persistirán en durante los próximos días.