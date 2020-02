Mobile World Congress 2020, Reuters

Como motivo de la protección de sus empleados y clientes ante posibles contagios del coronavirus, muchas compañías han anunciado que no participarán en el Mobile World Congress en la última semana.

Un 45% de las cancelaciones vienen de los Estados Unidos, país de donde llegaron más congresistas en la edición del congreso del año pasado, según la GSMA, con un 9% del total de asistentes.

Las ausencias norteamericanas que más han golpeado al congreso de móviles son Facebook, Cisco, AT&T, Intel y Amazon. También serán relevantes las ausencias de dos gigantes japoneses, Sony y el operador NTT DoCoMo y de la compañía Ericsson.

Noticias relacionadas

Facebook:

Estaba previsto que llevara varios conferenciantes al congreso como el especialista en inteligencia artificial Cristian Canton o la directora de políticas públicas de la compañía, Monica Desai. El gigante norteamericano alegó motivos de precaución ante el riesgo de coronavirus.

Cisco:

Ha calificado la decisión de "difícil" y ha querido valorar los esfuerzos de GSMA —organizadora del Mobile— para proteger a los asistentes. La compañía ha lanzado un mensaje de solidaridad a los afectados por el coronavirus.

AT&T (American Telephone and Telegraph):

Tenía varios stands reservados para tratar temas como las conexiones 5G, ciberseguridad o Internet de las cosas.

Amazon:

En el comunicado de cancelación, la compañía hizo referencia a las "continuas preocupaciones en torno al nuevo coronavirus".

Intel:

Fue una de las últimas bajas en conocerse: "Nuestros empleados y socios son nuestra principal prioridad", detallaron.

Ericsson:

La compañía sueca tenía reservados más de 6.000 metros cuadrados en el congreso de los 120.000 totales.

Sony:

Canceló para garantizar el bienestar de "clientes, socios, medios de comunicación y empleados".

Tenía prevista la rueda de prensa de presentación de sus productos el primer día del Mobile. La japonesa va a virtualizar este acto.

NTT DoCoMo:

El operador japonés tenía que estar presente en la mesa inaugural de los operadores, en la que participarán Telefónica y Orange. La francesa ha confirmado este martes en un comunicado que sí estará presente en Barcelona.

LG:

Canceló su presencia en el Mobile el miércoles de la semana pasada. La compañía, que cuenta con 84.000 empleados, dijo que quería evitar "exponer innecesariamente a cientos de empleados a viajes internacionales".

Nvidia:

La empresa expresó que no podía "garantizar la seguridad de empleados y visitantes".

En tanto, las americanas Amdocs, dedicada a desarrollar software, la compañía de telecomunicaciones Sprint, y la compañía de telecomunicaciones Commscope también han cancelado.

Se apean también del elenco de empresas inicial del Mobile las chinas Vivo y Umidigi. También han cancelado Panorama Software y Accedian. En tanto, Gigaset, que fabrica teléfonos fijos, es la única baja alemana por el momento.

Mediatek, fabricante de semiconductores taiwanesa, también ha cancelado su participación en el Mobile, al igual que la española Telnet Redes, Ciena, Dali Wireless, F5 Networks, Iconectiv, Inter Digital, Rakuten, Ulefone y Viber.