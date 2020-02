Independiente, NA.

Independiente vive su peor semana tras la dura derrota en el Clásico de Avellaneda con el repudio de sus hinchas y fuertes reproches.

Expresando su gran disgusto con el plantel profesional, varios seguidores del Rojo se congregaron en la puerta del hotel en el cual se alojaba el mismo y desataron toda su furia a medida que los jugadores descendían del micro que los trasladó.

Racing Club, que jugó gran parte del partido con dos jugadores menos, se quedó con el clásico de Avellaneda tras vencer a Independiente por 1-0 con un agónico gol del chileno Marcelo Díaz.

Noticias relacionadas

En una nueva edición del clásico de Avellaneda por la 19na fecha de la Superliga Argentina de Fútbol disputado en un Cilindro colmado, la "Academia" ganó un partido histórico con el gol del chileno Marcelo Díaz a los 40 minutos tras jugar más de un tiempo disminuido numéricamente por las expulsiones del arquero Gabriel Arias (39m. PT) y el defensor Leonardo Sigali (1m. ST).

Luego de este resultado, los jugadores del Rojo, en su regreso al hotel, recibieron una catarata de insultos por parte de hinchas que esperaba el retorno del plantel de Lucas Pusineri.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA ESPN.

Expresando su gran disgusto con el plantel profesional, varios seguidores del Rojo se congregaron en la puerta del hotel en el cual se alojaba el mismo y desataron toda su furia a medida que los jugadores descendían del micro que los trasladó.

"Poné la reserva, Lucas. Poné la novena" y "Así no se pierde con Racing", fueron algunos de los tantos gritos -además de una lluvia de insultos insultos- que se escucharon por parte hinchas de los Diablos Rojos.