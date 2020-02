Lali Espósito.

Lali Espósito siempre llama la atención, pero este martes, no solo se ganó la mirada de muchos en las redes sociales, sino que también levantó su temperatura y la de quienes la miraban bailar muy sensual en un video que compartió en su perfil.

Junto al video Lali escribió: “Entre rodaje y resfrío...bailo! Dejo por aquí este Freestyle del amor! Añorando los escenarios...pero con toda la energía puesta en sacudirlos cuando les presenté mi 4to disco de estudio. Besos a todos desde Madrid!”.

En las imágenes se la ve a la actriz mover sus caderas al estilo Shakira, bajarse el pantalón, subirse la remera y muy apasionada por la música y el baile.

Lali se encuentra viviendo en España ya que está rodando la filmación de una nueva serie que habla sobre el amor en los tiempos de “millenials”.

Ver esta publicación en Instagram Domingo Madrileño🧡 Una publicación compartida por LALI (@lalioficial) el 9 de Feb de 2020 a las 5:08 PST

Espósito se encuentra filmando la serie “Sky Rojo” que cuenta la historia de tres prostitutas que se escapan de su proxeneta tras dejarlo herido. Las mujeres comienzan un viaje perseguidas por los sicarios del proxeneta y sin poder contar con la policía a causa de otros crímenes en su pasado. Las chicas, una cubana, una española y una argentina se debatirán entre seguir huyendo o contraatacar a quienes las persiguen.