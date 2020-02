Sebastián Domínguez de 35 años se encontraba internado y parapléjico luego de ser baleado delante de su hija de 10 años en el estacionamiento del shopping Soleil del partido bonaerense de San Isidro, por un delincuente que le arrebató una cadena de oro y huyó en un auto junto a dos cómplices, informaron fuentes judiciales y la esposa de la víctima.

Su esposa Johana, habló con los medios y contó cómo se encuentra el hombre actualmente quien está internado y con pronóstico reservado.

"El celular no lo tenía, lo tenía mi hijo de cuatro años. Él creía que era alguien que lo venía a saludar porque tiene muchos amigos y ahí cuando le arrancan la cadena tuvo un reflejo de pegarle. Me dijo que si sabía que le venían le daba todo", comentó.

"Mi hija estaba desesperada, lloraba. Sebastián está con bajones, me dijo que no aguante estar acá. Los médicos me dijeron que hay que esperar. Él no tiene sensibilidad, lo pinchan todo el tiempo para ver si tiene sensibilidad, pero nada", expresó.



"La banda podría ser de extranjeros, pero no lo sé. Lo que sé es por los medios de que hablan de 3 personas, hay cámaras de seguridad en el lugar pero hay una que es muy alta y no permite verlo", manifestó.

"Sebas un día está bien, lo primero que me dijo fue que sabía que no iba a volver a caminar pero que está vivo. Está preocupado por sus piernas. Haremos una marcha pacífica para pedir justicia por él. Él está en terapia intensiva y a las 12:30 nos darán un parte, pero como dije hay que esperar", cerró.