Sebastián Domínguez de 35 años se encontraba internado y parapléjico luego de ser baleado delante de su hija de 10 años en el estacionamiento del shopping Soleil del partido bonaerense de San Isidro, por un delincuente que le arrebató una cadena de oro y huyó en un auto junto a dos cómplices, informaron fuentes judiciales y la esposa de la víctima.

Su esposa, Johana, habló en exclusiva con CANAL 26 donde detalló el estado de salud actual de su esposo.

"Está en terapia intensiva, no puede sentir nada del pecho para abajo. Los médicos lo pinchan todo el tiempo para ver si siente algo pero nada. Nos dijeron que debemos esperar porque está todo hinchado y estamos esperando", comentó.

"Él estuvo consciente todo el tiempo, al principio no podía hablar bien y ahora se lo escucha mejor. Me dijo que no aguantaba más el dolor, que cuando le pegaron el tiro sentía que se estaba muriendo. Me dijo que me quede tranquila porque no se iba a morir, me dijo también que le quemaba el fuego por dentro del dolor y que no lo aguantaba más", relató.

"Hablé con la enfermera, pidió que le pongan algo más por el dolor y lo operaron. Nos dicen que el tiro fue por el hombro derecho y pasó por el cuello", explicó y al finalizar contó como está su hija: "Mi hija tiene la necesidad de contarlo, dio detalles a la policía porque siento eso".