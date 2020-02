Guaidó al regresar a Venezuela, REUTERS.

El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, retornó el martes a Venezuela tras una gira internacional y dijo que la presión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro aumentará porque el país "se desangra" y hay que "salvarlo".

En medio de un tumulto, empujones y golpes de simpatizantes del oficialismo, Guaidó salió de la terminal internacional entre un enjambre de periodistas, fotógrafos y diputados opositores, también agredidos, según testigos Reuters.

A su regreso se denunció la desaparición de Juan José Márquez, tío de Guaidó. No se sabe nada de él tras regresar a Venezuela por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Se sabe que Márquez fue retenido en el aeropuerto para una supuesta revisión del Seniat, mientras un grupo de chavistas agredían a medios de comunicación.

Responsabilizamos a Nicolás Maduro y Franco Quintero, director de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por su integridad física. Exigimos su liberación. — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) February 12, 2020

Familiares informaron que funcionarios le exigían firmar unos documentos para permitirle su retiro. Sin embargo, no volvieron a tener comunicación con él.

Dirigentes de la oposición responsabilizan a Nicolás Maduro y Franco Quintero, director de seguridad del aeropuerto y exigen su inmediata liberación.