Yanet García toda una influencer en Instagram.

Yanet García sigue dejando con la boca abierta a sus seguidores con sus recurrentes publicaciones en redes sociales de su escultural cuerpo.

La mediática mexicana de 29 años ha aprovechado sus vacaciones por las playas de Puerto Rico, además de su consolidación como estrella en la plataforma TikTok, para mostrar sus grandes atributos en las redes sociales.

El más reciente video muestra a la famosa Chica del Clima bañándose en ropa interior, mientras el agua fluye a través de su cuerpo.

Los comentarios y reacciones se dispararon inmediatamente y alcanzaron un récord para la conductora que apunta a un 2020 con muchos proyectos, entre ellos, seguir sumando fanáticos en sus cuentas de Instagram y TikTok. El posteo logró más de 3,7 millones de me gusta en su cuenta de más de 12 millones de seguidores.