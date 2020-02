Evacuación de Comodoro Py.

A partir de un incendio en una de las salas, los tribunales federales de Comodoro Py, ubicados en la zona de Retiro, fueron evacuados hoy por unos minutos. El fuego se controló y no avanzó sobre otros sectores, según fuentes judiciales.

El origen del fuego habría sido un desperfecto con una máquina para picar papeles en la mesa de entradas de la Casación.

Autoridades judiciales de Comodoro Py debieron ser evacuadas tras este principio de incendio que se habría desatado hace minutos.

Según aseguró el Secretario General de los Judiciales, Julio Piumato, el principio de incendio se produjo en la sala Amia de los tribunales federales de Retiro.

Los empleados fueron alertados por personal policial y de bomberos y de manera ordenada se produjo la evacuación total de todo el edificio.

Aún se desconoce el motivo por el que se iniciaron las llamas y cuáles fueron las pérdidas materiales por el incidente.