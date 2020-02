Telecentro 4K, Barcelona vs Getafe, La Liga. DIARIO 26.

La Liga española se juega por Telecentro 4K. Podés disfrutar de los partidos de los mejores equipos del mundo, siempre, con la mejor imagen televisada. Barcelona vs Getafe, es el gran encuentro de este sábado 15 de febrero a las 12 horas por ESPN.

El partido se emite por CANAL 4000 de Telecentro y no podés perdertelo. Un encuentro en Alta Definición, que podés seguir minuto a minuto. Si querés verlo por Telecentro 4K, comunicate al 6380-0000.