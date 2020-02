Toma del sindicato.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) fue escenario hoy de una disputa sindical, ya que dirigentes del sector del ex secretario general Marcelo Balcedo llegaron y tomaron la conducción aduciendo que tenían el aval de la Justicia para desplazar al actual titular, Adrián de Marco.

Los incidentes se produjeron en el edificio de Salta 534, en el barrio porteño de Monserrat, cuando hombres que responden a Balcedo destrozaron la persiana metálica y puertas de vidrio con la intención de tomar la sede sindical.

Según indicaron testigos de ambas partes, los atacantes aseguraban tener un supuesto fallo de la titular del Juzgado Nacional del Trabajo número 31, Analía Viganó, en el que se desconocía la renovación de autoridades realizada en 2019.

Noticias relacionadas

"Suspender la tramitación de los presentes actuados en el que se sustancia la normalización institucional del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación por cuanto el otorgamiento o no de la certificación de autoridades se dirimirá en el ámbito judicial", rezaba el presunto documento fechado el 28 de enero y firmado digitalmente por el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, que poseían los allegados de Balcedo.

De Marco asumió al frente del SOEME en diciembre pasado tras la intervención que se había ordenado luego de la detención de Balcedo en Uruguay.

"Fuimos a recuperar nuestro sindicato de manera pacífica. No teníamos nada que ver con la causa iniciada contra Balcedo. Somos los únicos dirigentes con mandato vigente. No hay certificación de autoridades. Entramos a recuperar nuestro sindicato", explicó la secretaria general del SOEME La Plata, Paola Suárez.

Your browser does not support the video element.

Toma del SOEME. CANAL 26.

Al respecto, De Marco contó: "Estaba por llegar cuando me avisan que 20 o 30 personas entraron para sacar a los empleados, robarles las cosas y bajaron las cortinas. Hablé con los abogados, con la Policía. Voy a denunciar lo sucedido. Las personas que ingresaron son de la gestión anterior, de la Comisión Directiva de Balcedo".

"Ante el Ministerio de Trabajo está presentado el expediente, pero están demorados con todas las certificaciones provisorias o definitivas. Hay más de 800 sindicatos que están en la misma situación", añadió.

El ex secretario general del SOEME heredó la conducción del gremio tras la muerte de su padre y líder histórico de la entidad, Antonio Balcedo.

En enero de 2018, Marcelo Balcedo fue detenido en Uruguay en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero: cuando fue captura por la Policía oriental se encontraba en una lujosa mansión, en la que también fueron hallados autos de altísima gama, dinero en efectivo y armas.