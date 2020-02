Claudia Neumann y su hija Nicole.

Claudia, madre de la modelo de Nicole Neumann, quedó en el centro de la polémica tras un comentario de Denise Dumas en su programa de elnueve, donde dio a entender que la mujer le habría robado a su hija todo el dinero que facturó desde que comenzó su carrera, de los 12 hasta los 18 años.

"Ella trabajó todos esos años y como era menor esa plata no le iba a ella. Era re buena compañera, es buena persona", dijo Dumas sobre Nicole, a quien conoce desde hace tiempo.

Lo concreto es que Claudia Neumann se sorprendió mucho por sus declaraciones, las cuales desmintió rotundamente en diálogo con Ciudad Magazine, donde anticipó que se comunicará con Fernando Burlando para que tome cartas en el asunto.

"Yo ya estoy podrida. Si dice eso, que lo pruebe o se disculpe. Estoy harta, yo me fui de los medios porque no lo soporto. Imaginate que ahora salgan con esto", sostuvo. También aprovechó para aclarar que la pelea con su hija, hace 25 años, no se trató de dinero.

Respecto del patrimonio de Nicole en aquella época, indicó que a los 18 ya era dueña de un dúplex y un auto, aunque los puso a su nombre porque la "lolita" era menor de edad. Por el momento, Claudia no siente ningún interés en que su primogénita salga a hablar al respecto.

Polémica por los dichos de Denise Dumas. CANAL 26.

Todo indicaría que le exigirá a Denise Dumas que se retracte de sus dicho. Sigue el escándalo.