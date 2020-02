Joaquín Sabina. ARCHIVO.

El cantante Joaquín Sabina se cayó a un foso de al menos un metro y medio mientras brindaba un concierto, y debió ser retirado en camilla del Wizin Center de Madrid.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche madrileña, justo mientras el cantante celebraba sus 71 años, en un show que comandaba junto a Joan Manuel Serrat.

Se desconoce la causa de la caída. Generó gran preocupación entre el público presente y los músicos que lo acompañaban.

Rápidamente, el intérprete de canciones como "19 días y 500 noches" fue atendido por paramédicos, que lo retiraron del lugar en una camilla. Durante varios minutos reinó la incertidumbre y la angustia en la sala de conciertos madrileña, ante la incertidumbre acerca del estado de salud del artista.

Con las luces del Wizin Center encendidas, Sabina apareció sobre el escenario en una silla de ruedas para comunicar que el show se encontraba suspendido, y de ese modo llevarle tranquilidad a todos los presentes.