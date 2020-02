Carolina Aguirre y Jimena Barón.

“Feminista retirada, no se gasten”, puso en Instagram la autora de ATAV, Guapas y Ciega a Citas entre otras ficciones televisivas. Antes y a una semana de haber criticado a Jimena Barón dada su polémica campaña para difundir una canción, la escritora comentó los motivos que la llevaron a retirar su apoyo a las mujeres.

“Cada uno con sus ideas, no hablo más del tema. Yo solo siento compasión por la nena de 13 que anoche se fue con uno de 50 a que se la cojan por un plato de comida. Pero también estoy podrida del feminismo y no pienso hacer nada más. Yo no necesito el feminismo y desde que dije que era feminismo solo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan. Y yo ya tengo todo”, escribió Aguirre.

También habló de su situación como mujer: “Yo no estoy precarizada y tengo el trabajo de mis sueños. Yo gano como un hombre. Yo salgo primera en la lista de columnistas de un diario encima de los tipos. Yo a un tipo que me pega le destruyo la vida, no vivo aterrada. Yo no necesito el feminismo. El feminismo solo me hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía”.

Sobre su unión al Movimiento, dijo: “Lo hice por las que no tenían los mismos privilegios que yo. ¿Pero sabés qué? Está lleno de víboras, de veletas y de panqueques que dicen una cosa y luego otra y que quieren ver qué tajada del feminismo sacan para ellas. Y yo no lo necesito. Así que ya que soy tan mala feminista desde ahora me voy a dedicar a ser feliz, a pensar en mí, a no decir ni hacer absolutamente nada y que las buenas feministas hagan el trabajo que tan bien saben hacer ellas. Beso".

Sus palabras eran una clara respuesta a una seguidora que le escribió halagando un posteo que subió a las redes sobre la naturaleza: “La semana pasada te odié (en referencia a su crítica a Jimena Barón). A vos y a tu ‘Besos explotadoras’. Detesté haberte admirado tanto. Leerte así tan despectiva... No te dejé de seguir porque me gusta tanto como escribís. Y ahora con ésto vuelvo a amarte”.

Al ser consultada por su decisión de alejarse del feminismo, Aguirre no abundó en detalles: “No me interesa hacer ninguna declaración sobre ningún tema nunca más”. Además, aseguró que sus declaraciones no hacían referencia “a nadie” en particular.

En aquel intercambio en Instagram, Aguirre se expresó: “Siempre quise ayudar porque sentí que era una privilegiada, que había tenido mucho más suerte que las demás. No obtuve nada del feminismo. Solo perdí cosas: salud, paz, dinero, trabajo, todo. La pasé pesimo -lamentó-. No pienso poner en riesgo ni un gramo de mi salud nunca más por nada, ni por nadie”. Y argumentó por quiénes se fue, por “ellos”, “los violentos, enfermos y envidiosos que critican cosas ya insólitas” solo “para lastimar o agredir”, como por ejemplo, cuántas fotos sube de sus viajes. “Me expulsaron, me asustaron, me espantaron, me enfermaron la vida. Y están incluidas muchas feministas que se la pasan haciendo comentarios mentirosos, faveando insultos gratuitos”, dijo.

