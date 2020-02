Rugbiers detenidos.

La audiencia en la que comenzará a definirse el futuro de los rugbiers acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa se llevará a cabo este jueves en Villa Gesell, sin la presencia de medios ni de público, y tras ella el juez del caso resolverá el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscal para ocho de ellos, informaron fuentes de la investigación.





Tanto la defensa de los acusados, a cargo de Hugo Tomei, como la querella, encabezada por Fernando Burlando, y la fiscal del caso, Verónica Zamboni, expondrán sus argumentos ante el juez de Garantías, David Mancinelli, a quien le realizarán diferentes planteos y darán su versión de los hechos, antes de que el magistrado resuelva la situación procesal de los detenidos.

Fernando Báez Sosa.



Los imputados, que continúan alojados en la Penitenciaría 6 de Dolores desde el 29 de enero último, también fueron citados a la audiencia prevista para las 9 en la sede del juzgado de Garantías, ubicado en el Boulevard Silvio Gesell y Paseo 130, de la localidad balnearia.





Esta instancia preliminar fue convocada por Mancinelli de manera "urgente", luego de que ambas partes lo solicitaran, tras conocerse el lunes último el pedido de prisión preventiva presentado por Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Gesell.





Fuentes de la investigación informaronque la defensa de los rugbiers imputados del homicidio de Báez Sosa (18), ocurrido el 18 de enero último frente al boliche Le Brique, adelantará su intención de pedir una morigeración de la prisión preventiva y que queden bajo arresto domiciliario en caso de que el juez confirme la medida para todos o algunos de ellos.





El abogado pidió que la audiencia, de carácter público, sea con presencia de medios de comunicación, pero fuentes judiciales informaron que está previsto que sea "sin público por razones de espacio".

Noticias relacionadas

El grupo de rugbiers.



Además de las partes, la fiscal y el juez, estarán presentes los imputados: Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), acusados de ser "coautores" del crimen, Luciano (18) y Lucas Pertossi (18), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), considerados por la fiscal del caso como "participes necesarios".





No será necesaria la presencia de los dos acusados que fueron liberados, Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), pese a que ambos siguen siendo investigados en la causa como "partícipes necesarios".





La querella, en tanto, expondrá algunas diferencias con la fiscalía respecto de la acusación, y fundamentará sus motivos para pedir que la imputación de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", incorpore los agravantes de "alevosía" y "homicidio por placer".





"Vamos a exponer las disidencias que tenemos con la fiscalía en el análisis de la prueba", adelantó a la prensa Fabián Amendola, que representa junto a Burlando a la familia de la víctima.

Your browser does not support the video element.



Aseguró además que sostendrán las razones por las que creen que "Milanesi y Guarino deberían seguir presos", y de por qué consideran que los diez imputados "participaron en la autoría funcional" del homicidio y deben ser considerados "coautores del crimen".







Fuentes judiciales indicaron que de todos modos la audiencia no tiene carácter vinculante para el juez, sino que es una instancia prevista por el artículo 168 bis del Código Procesal Penal bonaerense, cuyo principal objetivo es que las partes desarrollen sus argumentos antes de la decisión judicial, para la cual Mancinelli tiene plazo hasta el sábado.





La querella pedirá además que se establezca la identidad de otro joven que aparece junto a los rugbiers tras el ataque, según las imágenes de una cámara de seguridad, en las que se lo ve con una camisa negra.





Quedó descartado que se trate de un amigo de los rugbiers que aparece como "Santino" y "Salvi" en la imputación de la fiscal, ya que ese joven no estuvo entre quienes viajaron finalmente a Gesell, pese a que su nombre forma parte del grupo de Whatsapp "LosDelBoca3" que compartían los otros diez.





En la cita en el Juzgado de Garantías, los acusados presentes tendrán la posibilidad de hablar para que el juez tenga una primera impresión sobre ellos.



Por este motivo, está previsto que los ocho sean trasladados desde Dolores a Gesell, para lo cual se dispondrá "una comisión especial, extremándose los medios conducentes para el resguardo de los detenidos", agregaron los voceros consultados.





En su pedido de prisión preventiva de 251 páginas, Zamboni consideró que los ocho acusados "tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando" y "pese" a ello, "todos huyeron del lugar, y se escondieron.





"No solo despreciaron la vida de Fernando, al agredirlo, pegándolo (SIC) vivo e inconsciente, sino que también huyeron para lograr la impunidad del hecho, sin siquiera intentar auxiliarlo en el momento que cayó al suelo", escribió sobre el ataque.