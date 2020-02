Captura del video.

Las redes sociales han hecho viral un supuesto vídeo íntimo de Conor McGregor. Una chica graba a una persona que se parece al luchador irlandés, aunque no se ha confirmado que sea él.

Fue filmado por una joven, que no es su esposa Dee Devlin, quien celebró con él sobre el cuadrilátero en la victoria ante el estadounidense.

Your browser does not support the video element.

En el registro se muestra al irlandés acostado de espaldas, aparentemente durmiendo, mientras una sonriente mujer lo filma sin que este se dé cuenta. Además, según confirman otros medios, se trataría de McGregor por los tatuajes de su nuca y brazo izquierdo.

Noticias relacionadas

Ni bien las imágenes fueron compartidas en las redes sociales, se volvieron virales de inmediato. El material audiovisual comeinza con un primer plano de la amante cantando rap y más tarde aparece en escena el peleador durmiendo.

Hasta el momento McGregor no se ha pronunciado sobre el contenido que se ha viralizado rápidamente.